"Символ надії": тисячі литовців прийшли подивитися на куплений ними для ЗСУ "Байрактар" (фото)

БПЛА укомплектували за чотири тижні, хоча зазвичай на це потрібно кілька місяців.

Близько десяти тисяч мешканців Литви зібралися на авіабазі у місті Шяуляй, щоб подивитися на той самий безпілотник "Bayraktar TB-2", який мешканці країни купили за свої гроші на потреби ЗСУ.

Як повідомляє місцеве видання TV3, перед мешканцями країни виступив також керівник компанії-виробника Baykar Defence Халук Байрактар.

"Bayraktar став символом надії та опору. І ця кампанія розпочалася у Литві. Сотні тисяч людей приєдналися до цієї справи", — сказав він.

За його словами, компанія не могла просто так продати цей безпілотник, тому вирішила передати його безкоштовно. Водночас він наголосив, що пишається тим, що перебуває у Шяуляї та здивований такою увагою.

Крім того, на заході був присутній і ініціатор акції журналіст Андрюс Тапінас, який прибув у компанії посла України в Литві Петра Бешти та міністра оборони Арвідаса Анусаускаса.

"Ми не просто купили Bayraktar, ми показали, на що здатна цілеспрямована маленька нація. Українці вже наслідували наш приклад, поляки теж намагаються Байрактар купити", — сказав Тапінас.

Анусаускас зазначив, що БПЛА вирушить в Україну чи не відразу після завершення демонстрації.

Як повідомлялося раніше, журналіст наприкінці травня оголосив на своєму ютуб-каналі збір коштів на купівлю БПЛА на потреби ЗСУ. Потрібну суму мешканці країни зібрали за три дні.

Після цього український ведучий та волонтер Сергій Притула разом із блогером Ігорем Лаченковим вирішили повторити досягнення та зібрали за три дні суму на купівлю чотирьох Байрактарів.

В обох випадках турецька компанія "Baykar", яка виробляє ці БПЛА, відмовлялася приймати гроші і передавала безпілотники як подарунок.