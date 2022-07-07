"Символ надежды": тысячи литовцев пришли посмотреть на купленный ими для ВСУ "Байрактар" (фото)

БПЛА укомплектовали за четыре недели, хотя обычно на это уходит несколько месяцев

Около десяти тысяч жителей Литвы собрались на авиабазе в городе Шяуляй, чтобы посмотреть на тот самый беспилотник "Bayraktar TB-2", который жители страны купили за свои деньги на нужды ВСУ.

Как сообщает местное издание TV3, перед собравшимися жителями страны выступил также руководитель компании-производителя Baykar Defence Халук Байрактар.

"Bayraktar стал символом надежды и сопротивления. И эта кампания началась в Литве. Сотни тысяч людей присоединились к этому делу", — сказал он.

По его словам, компания не могла просто так продать этот беспилотник, а потому решила передать его бесплатно. Вместе с тем он подчеркнул, что гордится тем, что находится в Шяуляе и удивлен таким вниманием.

Кроме того, на мероприятии присутствовал и инициатор акции, журналист Андрюс Тапинас, который прибыл в компании посла Украины в Литве Петра Бешты и министра обороны Арвидаса Анусаускаса.

"Мы не просто купили Bayraktar, мы показали, на что способна целеустремленная маленькая нация. Украинцы уже последовали нашему примеру, поляки тоже пытаются Байрактар ​​купить", — сказал Тапинас.

Анусаускас же отметил, что БПЛА отправится в Украину чуть ли не сразу после завершения демонстрации.

Как сообщалось ранее, журналист в конце мая объявил на своем ютуб-канале сбор средств на покупку БПЛА на нужды ВСУ. Нужную сумму жители страны собрали за три дня.

После этого украинский ведущий и волонтер Сергей Притула вместе с блогером Игорем Лаченковым решили повторить достижение и собрали за три дня сумму на покупку четырех Байрактаров.

В обоих случаях турецкая компания "Baykar", которая производит эти БПЛА, отказывалась принимать деньги и передавала беспилотники в качестве подарка.