"Примем участие в этой борьбе": поляки собирают деньги на "Байрактар" для ВСУ

В Польше объявили сбор средств на покупку ударного БПЛА для Украины

После того как жители Литвы за три дня собрали деньги на покупку ударного беспилотника "Байрактар" на нужды украинской армии, аналогичную акцию хотят провести и жители Польши.

Кампания проводится с помощью польского сервиса сбора пожертвований Zrzutka.pl и стартовала 28 июня. До конца установленного срока осталось еще 30 дней.

"Литовцы сразу же собрали средства, а компания производящая "Байрактары" решила безвозмездно отдать дрон Украине и направить собранные деньги на помощь населению. Позже то же самое произошло и с другим сбором средств на еще три "Байрактара"! Пора и нам. Вы помните Бучу, Ирпень, Мариуполь? Примем участие в этой борьбе", — написали авторы объявления.

Они отмечают, что сумма является весьма амбициозной, а потому если всю сумму собрать не получится, то средства будут переданы в фонд ВСУ при Национальном банке Украины. То же будет сделано, с избыточными средствами, если удастся собрать больше запланированного.

К моменту выхода публикации, жителям Польши удалось собрать более 200 тысяч злотых из 22,5 миллиона.

Как сообщалось ранее, в конце мая литовский телеведущий и журналист Андрюс Тапинас объявил на своем ютуб-канале сбор средств на покупку БПЛА на нужды ВСУ. Нужную сумму жители страны собрали за три дня.

После этого украинский ведущий и волонтер Сергей Притула вместе с блогером Игорем Лаченковым решили повторить достижение и собрали за три дня сумму на покупку четырех Байрактаров.

В обоих случаях турецкая компания "Baykar", которая производит эти БПЛА, отказывалась принимать деньги и передавала беспилотники в качестве подарка.