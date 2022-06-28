"Візьмемо участь у цій боротьбі": поляки збирають гроші на "Байрактар" для ЗСУ

У Польщі оголосили збір коштів на купівлю ударного БПЛА для України

Після того, як жителі Литви за три дні зібрали гроші на купівлю ударного безпілотника "Байрактар" на потреби української армії, аналогічну акцію хочуть провести і жителі Польщі.

Компанія проводиться за допомогою польського сервісу збору пожертв Zrzutka.pl і стартувала 28 червня. До кінця встановленого терміну лишилося ще 30 днів.

"Литовці відразу ж зібрали кошти, а компанія, що виробляє "Байрактари", вирішила безоплатно віддати дрон Україні та направити зібрані гроші на допомогу населенню. Пізніше те ж саме сталося і з іншим збором коштів на ще три "Байрактари"! Пора і нам. Ви пам’ятаєте Бучу, Ірпінь, Маріуполь? Візьмемо участь у цій боротьбі", — написали автори оголошення.

Вони зазначають, що сума є вельми амбітною, а тому, якщо всю суму зібрати не вийде, то кошти будуть передані до фонду ЗСУ при Національному банку України. Те саме буде зроблено з надмірними коштами, якщо вдасться зібрати більше запланованого.

На момент виходу публікації жителям Польщі вдалося зібрати понад 200 тисяч злотих з 22,5 мільйона.

Як повідомлялося раніше, наприкінці травня литовський телеведучий та журналіст Андрюс Тапінас оголосив на своєму ютуб-каналі збір коштів на купівлю БПЛА на потреби ЗСУ. Потрібну суму мешканці країни зібрали за три дні.

Після цього український ведучий та волонтер Сергій Притула разом із блогером Ігорем Лаченковим вирішили повторити досягнення та зібрали за три дні суму на купівлю чотирьох Байрактарів.

В обох випадках турецька компанія "Baykar", яка виробляє ці БПЛА, відмовлялася приймати гроші і передавала безпілотники як подарунок.