россия "Байрактары" не получит никогда: производитель турецких БПЛА поддержал Украину

В Турции заявили о стратегическом сотрудничестве с Украиной

Турция не поставляла БПЛА Bayraktar TB-2 россии и никогда не будет этого делать, но их поставки Украине будут продолжаться и впредь.

Как рассказал в интервью CNN исполнительный директор турецкой компании Baykar Makina Халюк Байрактар, его компания никогда не одобрит продажи ударных беспилотников на нужды российской армии.

Он напомнил, что Турция имеет стратегические отношения с Украиной, особенно в сферах аэрокосмических технологий и обороны.

"Речь идет о годах усилий. Турция поддерживает Украину боевыми беспилотниками, мы также закупаем у Украины турбинные двигатели для беспилотников", — сказал он.

По словам Байрактара, отношения между нашими странами выстроены таким образом, чтобы быть выгодными для Турции и для Украины.

Он подчеркнул, что компания никогда не начнет продавать БПЛА россии, поскольку поддерживает Украину, ее суверенитет и борьбу за независимость.

Как сообщалось ранее, литовский журналист Андрюс Тапинас в конце мая объявил на своем ютуб-канале сбор средств на покупку БПЛА на нужды ВСУ. Нужную сумму жители страны собрали за три дня.

После этого украинский ведущий и волонтер Сергей Притула вместе с блогером Игорем Лаченковым решили повторить достижение и собрали за три дня сумму на покупку четырех Байрактаров.

В обоих случаях турецкая компания "Baykar", которая производит эти БПЛА, отказывалась принимать деньги и передавала беспилотники в качестве подарка.