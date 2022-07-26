путин хочет получить "Байрактары": подробности

россию заинтересовали турецкие беспилотники

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что россия заинтересовалась покупкой беспилотников "Байрактар" и более тесным сотрудничеством с их производителем.

Как передает CNN Turk, об этом Эрдоган заявил во время заседания центрального исполнительного комитета правящей Партии справедливости и развития.

"путин (российский диктатор владимир путин, — ред.) сказал мне, что хочет работать с компанией Baykar", — сказал он.

Кроме того, он отметил, что о желании ОАЭ построить у себя завод по производству этих беспилотников.

Впрочем, Эрдоган не сказал, существуют ли по этому поводу какие-то договоренности.

Стоит отметить, что одним из совладельцев компании "Baykar Makina", которая и производит прославившиеся беспилотники, является зять Эрдогана Сельчук Байрактар.

Впрочем, его брат и исполнительный директор компании Халук Байрактар ранее сообщал, что они никогда не будут поставлять военные беспилотники на нужды российской армии. Кроме того, он отмечал, что отношения между Турцией и Украиной носят стратегический характер, а "Baykar Makina" всецело поддерживает нашу страну в ее борьбе за территориальную целостность и суверенитет.