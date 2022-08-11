Иран все же может передать россии беспилотники: в США узнали важную деталь
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О количестве БПЛА, которые хочет получить россия, пока не сообщается
В США убеждены, что российские военные проходят обучение в Иране по управлению беспилотниками Shahed-191 и Shahed-129, которые москва собирается закупить для использования в войне против Украины.
Как сообщает CNN со ссылкой на неназванного представителя США, данные о соответствующих учениях недавно были рассекречены и из них следует, что процесс подготовки россиян идет уже несколько недель.
"В течение последних нескольких недель российские официальные лица проводили учения в Иране в рамках соглашения о передаче БПЛА из Ирана в россию", — сказал он.
В россии пока не давали комментариев по этому поводу.
Как сообщалось ранее, информация о договоре о поставках ударных БПЛА в россию появилась в начале июля.
После этого глава МИД Ирана заявил, что эта информация не соответствует действительности и его страна не собирается помогать оружием ни россии, ни Украине. Впрочем, 24 июля в СМИ появилось сообщение о том, что Иран отправил партию БПЛА в россию через Каспийское море, однако никакого подтверждения этой информации не поступало.
Более того, в США 27 июля заявляли, что никакого подтверждения передачи иранских БПЛА россии у них нет.