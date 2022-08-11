Іран все ж таки може передати росії безпілотники: у США дізналися важливу деталь

Про кількість БПЛА, які хоче отримати росія, поки що не повідомляється

У США переконані, що російські військові проходять навчання в Ірані з управління безпілотниками Shahed-191 та Shahed-129, які москва має намір закупити для використання у війні проти України.

Як повідомляє CNN з посиланням на неназваного представника США, дані про відповідні навчання нещодавно були розсекречені і з них випливає, що процес підготовки росіян триває вже кілька тижнів.

"Протягом останніх кількох тижнів російські офіційні особи проводили навчання в Ірані в рамках угоди про передачу БПЛА з Ірану до росії", — сказав він.

У росії поки що не давали коментарів із цього приводу.

Як повідомлялося раніше, інформація про договір про постачання ударних БПЛА до росії з’явилася на початку липня.

Після цього глава МЗС Ірану заявив, що ця інформація не відповідає дійсності, і його країна не збирається допомагати зброєю ні росії, ні Україні. Втім, 24 липня у ЗМІ з’явилося повідомлення про те, що Іран відправив партію БПЛА до росії через Каспійське море, проте жодного підтвердження цієї інформації не надходило.

Мало того, у США 27 липня заявляли, що жодного підтвердження передачі іранських БПЛА росії у них немає.