Не "камікадзе" і не "Байрактар", але теж чудовий воїн: Тайвань передав Україні 800 дронів-бомбардувальників, — ЗМІ

Безпілотник Revolver 860 може нести до восьми 60 мм мінометних снарядів на відстань до 20 кілометрів

Поки Китай "надмухує щоки", намагаючись "налякати" США через підтримку бунтівного острова Тайвань, жителі цієї острівної держави захоплені тим, як Україна чинить опір набагато переважаючій ЗСУ за силою "другої армії світу" і направили нашій державі 800 безпілотників-бомбардувальників ближнього радіусу дії Revolver 860.

Про це пише видання Bild, щоправда, не вказуючи джерела інформації.

За даними німецьких журналістів, такий дрон може нести до восьми 60-міліметрових мінометних снарядів. Він скидає їх завдяки барабану, що обертається, як у револьвера (тому і отримав таку назву). При повному завантаженні безпілотник може пролетіти до 20 кілометрів за 40 хвилин, йдеться у повідомленні.

Тайваньский "револьвер" Revolver 860

Звичайно, за цими техніко-тактичними характеристиками дрон поступається уподобаним українцями "Байрактарам" або іншим БПЛА, але "чим чорт не жартує" – адже відомо, що в руках умільців із ЗСУ може вистрілити навіть сокирище або приклад від "берданки"!

"Офіційно" (без підтвердження) повідомляється, що бойовий квадрокоптер Revolver 860 призначений для ураження мінами сухопутних сил супротивника.

І це дуже добре, так як в найближчому майбутньому наша країна може розраховувати на постачання з пір’я "камікадзе" Switchblade 600, вироблені компанією AeroVironment. А з ними ситуація на фронті явно покращає!