Іран все ж таки надасть росії військову допомогу: стали відомі деталі

росія звернулася до Ірану з приводу постачання БПЛА

У росії не відмовилися від намірів купити ударні безпілотники в Ірану для застосування їх у війні проти України.

Як повідомив відомий ліванський дослідник і журналіст Елайджа Маг’є з посиланням на свої джерела, йдеться про укладання контракту на закупівлю 1000 одиниць ударно-розвідувальних БПЛА, які здатні перебувати в повітрі до 24 години.

Журналіст зазначив, що Іран уже поставив росії тренажер та кілька безпілотників, перші з яких уже застосовувалися у війні проти України.

Він додав, що росія в останнє десятиліття не займалася розвитком індустрії дронів, натомість сфокусувавшись на розробці гіперзвукової зброї. Втім, як показало вторгнення в Україну, що почалося 24 лютого, в сучасній війні без БПЛА не обійтися.

Іран своєю чергою займався як розробкою високоточних ракет великої дальності, так і ударних безпілотників. Те, що росія зацікавилася дронами Shahed-129, наочно свідчить про те, що іранська промисловість досягла успіху у виробництві цього виду бойової техніки.

Як повідомлялося раніше, інформація про договір про постачання ударних БПЛА до росії з’явилася на початку липня.

Після цього глава МЗС Ірану заявив, що ця інформація не відповідає дійсності, і його країна не збирається допомагати зброєю ні росії, ні Україні. Втім, 24 липня у ЗМІ з’явилося повідомлення про те, що Іран відправив партію БПЛА до росії через Каспійське море, а після цього в Пентагоні повідомили, що росіяни проходять навчання з управління БПЛА Shahed-191 та Shahed-129.