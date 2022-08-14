Иран все же окажет россии военную помощь: стали известны детали

россия обратилась к Ирану по поводу поставок БПЛА

В россии не отказались от намерений закупить ударные беспилотники у Ирана для применения их в войне против Украины.

Как сообщил известный ливанский исследователь и журналист Элайджа Магье со ссылкой на свои источники, речь идет о заключении контракта на закупку 1000 единиц ударно-разведывательных БПЛА, которые способны находиться в воздухе до 24 часов.

Журналист отметил, что Иран уже поставил россии тренажер и несколько беспилотников, первые из которых уже применялись в войне против Украины.

Он добавил, что россия в последнее десятилетие не занималась развитием индустрии дронов, вместо того сфокусировавшись на разработке гиперзвукового оружия. Впрочем, как показало начавшееся 24 февраля вторжение в Украину, в современной войне без БПЛА не обойтись.

Иран же в свою очередь занимался как разработкой высокоточных ракет большой дальности, так и ударных беспилотников. То, что россия заинтересовалась дронами Shahed-129, наглядно свидетельствует о том, что иранская промышленность очень преуспела в производстве этого вида боевой техники.

Как сообщалось ранее, информация о договоре о поставках ударных БПЛА в россию появилась в начале июля.

После этого глава МИД Ирана заявил, что эта информация не соответствует действительности и его страна не собирается помогать оружием ни россии, ни Украине. Впрочем, 24 июля в СМИ появилось сообщение о том, что Иран отправил партию БПЛА в россию через Каспийское море, а после этого в Пентагоне сообщили, что россияне проходят обучение по управлению БПЛА Shahed-191 и Shahed-129