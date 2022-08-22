США поставят Украине новейшие боевые БПЛА: о чем речь

Контракт на производство первых 10 БПЛА будет готов в течение месяца

Украина в будущих поставках получит от США первые дроны-камикадзе Switchblade 600, производимые компанией AeroVironment.

Как сообщает Defense News со ссылкой на письмо представителя Пентагона Джессики Максвелл, контракт на поставку 10 дронов Switchblade 600 будет подписан в течение ближайших 30 дней.

Украина уже получала от США барражирующие боеприпасы Switchblade 300 и Phoenix Ghost, которые могут одновременно вести разведку и поражать цели.

Версия Switchblade 300 представляет собой БПЛА массой 2 кг для поражения личного состава и легких транспортных средств. Лететь они могут около 10 км и висеть над целью около 15 мин.

А вот 600 модель отличается увеличенным радиусом действия и весом в почти 23 килограмма. Они могут пролететь почти 40 км, "зависнуть" над целью на 40 минут и потом атаковать.

Несмотря на схожие названия, эти БПЛА являются абсолютно разными типами вооружения.

Американские эксперты считают, что тяжелые дроны-камикадзе помогут ВСУ во время наступления на Херсонском направлении и при освобождении Крыма, поскольку могут поражать цели в глубоком тылу оккупационной армии. Впрочем, в настоящее время пока не известно, когда первые дроны Switchblade 600 поступят в Украину.

Задержки с поставками этих БПЛА связаны с тем, что они до сих пор считаются прототипами и должны пройти испытания и получить оценку.

Как известно в ходе вторжения разнообразные дроны, включая и коммерческие, активно используются украинской армией, а волонтеры организации "Территория жизни" и вовсе печатают их на 3D-принтере.