Украинские волонтеры "печатают" беспилотники для армии на 3D-принтере (видео)

Украинские БПЛА уже заинтересовали поставщиков заграницей

Украинские военные в борьбе против российских оккупантов используют не только прошлые разработки и поставляемое союзниками оружие. Среди украинцев есть немало талантливых инженеров — в нашей стране разработали новые модели беспилотников. "Птички" волонтеров организации "Территория жизни" успешно уничтожают врага и проводят разведку. Особенности их в том, что детали печатаются на 3D-принтере.

Создали уже два вида беспилотников, которые поставляются в армию — это ударный БПЛА по типу "Байрактара", только меньше и разведчик. В организации показали примеры их работы.

Два БПЛА не только отличаются небольшими размерами, но и более низкой ценой.

Дроны помогают украинским военным эффективнее решать проблему с российскими оккупантами

Небольшой, тихий, выполнен на принтере (даже часть снаряда) — ударный БПЛА может выполнять не только функции разведки, но и наносить удары фугасными, осколочными, кумулятивными боеприпасами. Он не только солдат врага поражает, но и технику. Видео с дрона опубликовали волонтеры.

"Вместо того, чтобы лезть под пули и танки, наши парни проводят разведку таким образом. А еще у каждого дрона есть гранатка и это личны подарок тем, кто не спрятался", — пишут волонтеры.

Второй БПЛА — "Стелс", он маленький, далеко летит и может обходить системы радиоэлектронной борьбы. Также эффективен в городских условиях.

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Ранее "Телеграф" писал про украинских мастеров оружия, которые создали РСЗО на основе пикапа и приспособили современный дрон для работы с артиллерией середины прошлого века.