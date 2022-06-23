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Украинские военные придумали как эффективнее уничтожать россиян (фото, видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Украинцев посещают необычные идеи Новость обновлена 23 июня 2022, 09:06
Украинцев посещают необычные идеи

Украинские военные используют остатки российской техники и старые пушки для новых изобретений

Когда глава министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба говорил, что в случае, если Украине не дадут вооружение, украинцы будут "воевать лопатами", он, вероятно, имел в виду смекалку украинских военных.

Защитники Украины с помощью волонтеров создали новую разработку, для того, чтобы эффективнее оборонятся от российского нашествия — соединили пикап L200 и ракетную систему из Ка-52 оккупантов.

Видео с новинкой опубликовали в Минобороны, отметив, что пикап Mitsubishi L200 военным доставили волонтеры. После установки ракет из сбитого вертолета получилась легкая реактивная система залпового огня, как ее называют военные "мини-Град на колесах".

Детальное видео с работой РСЗВ на базе пикапа опубликовало информагентсво "АрміяInform". О мощи залпов можно судить наблюдая как прижимает к земле тяжелый L200 (вес от 1,5 до 2,8 тонны в зависимости от комплектации).

Смекалка украинских военных на этом не иссякла. В Генштабе ВСУ рассказали как старую пушку, которой 75 лет, используют на фронте с максимальной эффективностью. Огневой "старушке" ликвидировать россиян помогает дрон. Зенитка бьет дальше чем танк или гранатомет — на расстоянии в 1,5 км, может попасть в цель диаметром чуть больше 30 см.

Украинцы уничтожают россиян
Соединение старых и современных технологий в войне против россии
Использование дрона в войне против россии
Использование дрона в войне против россии

Но прикладной характер военных изобретений украинцев не означает, что в тяжелой технике перестали нуждаться. Согласно картам боевых действий на фронте сложилась напряженная ситуация.

Украине нужно оружие чтобы не только сдержать навалу российских войск, но и освободить оккупированные территории. Это касается не только земель, захваченных в 2022, но и ранее, включая Крым. Как писал "Телеграф", оружие и техника прибывают в Украину, среди последних передач — боевые машины от Словении.

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#Оружие #Война #Изобретение #РСЗО