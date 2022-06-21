В Украину доставили десятки боевых машин от Словении: подробности

Техника уже пересекла западную границу Украины

Словения передала Украине партию боевых машин пехоты М-80А, а взамен получит ваучер от США на покупку другой боевой техники.

Как сообщает местное издание 24ur.com, партия из 35 М-80А уже пересекла границу Польши и Украины, где ее позже отправят в зону боевых действий.

Отмечается, что эти машины много лет находились на консервации в городе Пивка, а ее приведение в боеспособное состояние длилось несколько недель. Кроме того, трудностей в перевозке добавило также то, что Венгрия ввела запрет на транзит боевой техники через свою территорию, а потому военная помощь Украине передается через Австрию и Польшу.

Издание напоминает, что эти машины были произведены около 40 лет назад и Словении они достались в наследство от Югославии. Несмотря на годы производства многие из стран Балканского полуострова держат много подобных машин на своем вооружении. Больше всех осталось у Сербии, там их в эксплуатации около 500 штук.

Несмотря на визуальную схожесть с советскими БМП-1 и БМП-2, М-80А является местной разработкой и имеет значительные отличия от известных украинским защитникам боевых машин.

В частности, они имеют более компактные габариты в сравнении с советскими БМП, хотя и имеют такое же количество мест для экипажа и десанта (3 и 7 соответственно). М-80А комплектуются двигателем мощностью 260 л.с (против 300 у БМП-1 и 2), что не сказывается на подвижности из-за меньшего веса, чем у советских аналогов. Главным отличием является основное вооружение — у М-80А в башне стоит 20-мм автоматическое орудие.

Как сообщалось ранее, 21 июня стало известно, что в Украину поступили первые немецкие САУ Panzerhaubitze 2000. Они уже были переданы украинским артиллеристам.