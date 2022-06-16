Новое оружие поможет Украине отвоевать Крым — Резников

Вероятность возвращения полуострова, захваченного страной-агрессором, военным образом Украина не рассматривает

Министр обороны Алексей Резников заявил, что новое западное оружие позволит Украине вернуть Крым, аннексированный российской федерацией.

Как пишет издание CNN, ссылаясь на слова украинского чиновника, возвращение украинских территорий, оккупированных страной-агрессором, будет происходить в три этапа.

"Мы собираемся освободить все наши территории, все, включая Крым. Крым – стратегическая цель для Украины, потому что это украинская территория, но мы будем двигаться шаг за шагом", — сказал Резников.

По его мнению, возвращение Крыма может происходить в три шага:

Украина стабилизирует ситуацию на местах.

Отбросит оккупационные войска россии на позиции, на которых они находились до полномасштабного вторжения 24 февраля.

Будет обсуждать с союзниками возможности освобождения аннексированного полуострова.

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Резников также отметил, что Украина не планирует нападать на россию и захватывать территории агрессора. Что касается украинского Крыма, то военным путем его возвращать не планируют. Оружие рассматривают исключительно в виде мощного рычага, который сможет повлиять на решение россии.

Ранее "Телеграф" сообщал, как советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что благодаря вооружению, которое Германия пообещала предоставить Киеву, Украина сможет отбить у россиян временно оккупированный Херсон и отбросить врага от Попасной и Северодонецка.