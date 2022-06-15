Не только путин: Арестович назвал еще одного виновника смертей украинцев

Германия продолжает затягивать с поставками тяжелого вооружения, которое обещала Киеву, чтобы тот имел возможность противостоять российскому врагу

Немецкий канцлер Олаф Шольц, который в ближайшие дни должен посетить Украину впервые с начала войны, несет прямую ответственность за гибель мирных украинцев, потому что не дает Киеву обещанное тяжелое вооружение.

Соответствующую информацию озвучил советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время своего интервью для немецкого издания Bild. По словам украинского чиновника, Украина ожидает от Германии военную помощь в виде дальнобойной артиллерии, систем залпового огня, танков, БТР и прочего.

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"Если у нас будет достаточное количество, мы выиграем войну. Когда Запад дал нам 120 единиц дальнобойной артиллерии, ситуация на фронте сразу изменилась. За три дня россияне потеряли скорость наступления", — пояснил он.

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Советник главы ОП напомнил, что ранее Германия пообещала передать Украине десятки современных танков Leopard и полсотни зенитных самоходных установок Gepard. Согласно его мнению, этого оружия хватило бы украинцам, чтобы отбить у россиян временно оккупированный Херсон и отбросить врага от Попасной и Северодонецка.

Арестович также добавил, что именно задерживающий поставки мощного вооружения канцлер ФРГ Олаф Шольц несет ответственность за погибших украинских солдат и мирных граждан.

"Господин Шольц, Вы несете ответственность за наших погибших солдат и мирных жителей, ежедневно погибают дети, мы ежедневно теряем 100 солдат, потому что вы не даете нам тяжелого оружия. Украинская армия сильна, мы могли бы избить россиян и вытеснить их из нашей страны, но нам нужно оружие", — подчеркнул советник главы ОП.

Ранее "Телеграф" сообщал, что канцлер Германии Олаф Шольц совместно с французским лидером Эммануэлем Макроном запланировали визит в Киев впервые с начала полномасштабного вторжения россии в Украину.

Также напомним, что предполагаемую встречу Шольца и Макрона с украинским президентом Владимиром Зеленским прокомментировал военный эксперт Денис Попович. По его мнению, украинскому лидеру ни в коем случае нельзя соглашаться на какие-либо "мирные предложения" от этих иностранных чиновников, ведь тогда вся пролитая за более чем 100 дней войны с россией кровь украинцев будет напрасной.