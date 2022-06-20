"Будем защищаться": Кулеба объяснил, на что готова Украина в случае проблем с оружием

Характер войны не позволит украинцам отступить

"Это война за наше существование", — министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в который раз акцентировал внимание на важности быстрых поставок вооружения от западных партнеров. Он также добавил, что Украина не прекратит оборону, если придется — "будет воевать лопатами".

Об этом глава МИД сообщил в интервью немецкому телеканалу ARD. Он отметил, что война против россии не остановится, даже если от союзников поступления вооружения не будет.

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Кулеба заявил, что Украина будет благодарна за помощь с вооружением и позднее, но за это заплатят временем и жизнями людей. "Чем раньше оружие будет отправлено, тем больше будет помощь для нас", — сказал глава МИД.

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Германия, одна из стран, которые затягивают поставки Украине обещанного ранее вооружения, в частности зенитных установок и современных танков. Известны примерные сроки поставок гаубиц Panzerhaubitze 2000 — после 22 июня, остальное вооружение может прибыть позднее, даже к началу осени. Напомним, что кроме Германии, гаубицы Украина получит от Нидерландов.

Ранее "Телеграф" писал, что Украина получает в разы меньше тяжелого вооружения, чем необходимо. Например, РСЗО высокой дальности вместо 300 чуть более 50. Украине также пообещали дополнительные системы обороны по итогам третьей встречи в Рамштайне.