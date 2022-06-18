"Это и наша война": Нидерланды неожиданно дадут Украине тяжелое вооружение

В Нидерландах хотят, чтобы Украина победила

На 115-й день полномасштабного вторжения рф в Украину Нидерланды приняли решение об отправке тяжелых гаубиц в Украину вместе с Германией.

Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в пятницу, 17 июня, после еженедельного заседания Совета министров, передает telegraaf.

Рютте сообщил, что Нидерланды будут помогать Украине, однако "красную линию" (прямое столкновение с рф — ред.) пересекать не будут. Кроме того, нидерландский премьер добавил, что желает Украине победы, ведь президент рф владимир путин явно не остановится, если достигнет своих целей. Также Рютте отметил, что решение о поставке тяжелого вооружения в Украину может финансово ударить по гражданам Нидерландов.

"Тяжелых систем не так много. Мы делаем это, потому что это и наша война. Если что-то пойдет не так и мы позволим Путину оккупировать Украину, что дальше? На самом деле это прямая угроза нашей безопасности. В любом случае мы должны сделать все возможное, чтобы приблизить Украину к победе", — заявил Рютте.

Добавим, что Нидерланды заняли довольно жесткую позицию касательно вступления Украины в Евросоюз.

Напомним, в июне в Нидерландах состоялось последнее судебное заседание по гибели пассажиров Boeing 777 рейса MH17, сбитого в небе над Донбассом летом 2014 года.