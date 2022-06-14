Германия поставила точку в снабжении Украины гаубицами

Мощное оружие для Украины немецкая сторона все же предоставит, но с датой посложнее

Германия, несмотря на промедление с поставкой оружия в Украину, все же поставила точку в вопросе гаубиц Panzerhaubitze 2000. Одни из лучших артиллерийских установок современности наша армия все же получит и произойдет это в ближайшее время.

Как передает Bild, об этом во вторник, 14 июня, заявила министр обороны Германии Кристин Ламбрехт. Глава немецкого оборонного ведомства добавила, что украинские военные уже учатся ими пользоваться.

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По словам Ламбрехт, Украина получит немецкие гаубицы Panzerhaubitze 2000 сразу после того, как в Германии будет завершено обучение украинских солдат. Точной даты поставки оружия в Украину глава Минобороны ФРГ не назвала, однако отметила, что учения завершатся в ближайшее время.

К слову, Германия пообещала поставить в Киев семь таких самоходных гаубиц из запасов Бундесвера.

Немецкие Panzerhaubitze 2000 в скором времени доставят в Украину

Справка: Panzerhaubitze 2000 — танковая гаубица немецкого производства, которая может бить по целям на расстоянии свыше 30 км. стандартными снарядами. А с использованием активно реактивных снарядов боевая дальность Panzerhaubitze 2000 может расти до 67 км, что является рекордом для таких стволов. Благодаря полностью автоматизированной системе перезаряжания эта немецкая САУ может поддерживать темп стрельбы в 10 снарядов в минуту. При том, что ее собственный арсенал составляет 60 снарядов.

Добавим, что, несмотря на все обещания, немецкая сторона пока не передала Украине ни одной единицы тяжелого оружия — речь об артиллерии, гаубицах, БМП, танках, которые были обещаны Силам обороны Украины.

Следует отметить, что посол Украины в Германии Андрей Мельник ранее озвучил дату поставки немецких гаубиц в Украину. По его словам, первая партия Panzerhaubitze 2000 должна прибыть 22 июня. После гаубиц на нужды ВСУ немецкая сторона должна передать еще несколько десятков зенитных самоходных установок Gepard.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Германия предпочитает участвовать в поставках оружия в Украину опосредованно — передавая третьим странам более современное вооружение вместо того, которое они отправят в нашу страну.