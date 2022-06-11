Стало известно, когда Украина все же получит долгожданное тяжелое оружие из Германии

Несмотря на обещания, Германия до сих пор не доставила в Украину ни одной единицы тяжелого оружия

Первая поставка немецких гаубиц Panzerhaubitze 2000 в Украину, в рамках военной помощи Киеву в противостоянии российскому врагу, ожидается около 22 июня.

Об этом во время своего очередного интервью для издания НВ рассказал посол Украины в Германии Андрей Мельник, отметив, что несмотря на систематические обещания немецкой стороны помочь военным вооружениям, ни одной единицы тяжелого оружия Киев так и не получил.

"По состоянию на сегодняшний день, на 105 день войны россии против Украины, ни одна, я повторяю, ни одна единица именно тяжелой техники — по меньшей мере это артиллерия, гаубицы, БМП, танки — ни одной не было поставлено в Украину", — рассказал Мельник.

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Посол также добавил, что уже к концу текущего месяца Германия, вероятнее всего, выполнит по меньшей мере два своих обещания по поставкам Украине тяжелого оружия. Так, около 22 июня ожидается поступление семи самоходных гаубиц немецкого производства. Позже украинские вооруженные силы получат несколько десятков Gepard.

"Это тоже старое оружие — 30 единиц: 15 Gepard — до конца июля, еще 15 — до конца августа. То есть только 2 решения из всех объявленных германским правительством до сих пор, находящихся в стадии реализации ", — пояснил украинский чиновник.

Ранее "Телеграф" сообщал, как канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия передаст Украине самые современные системы противовоздушной обороны из имеющихся — зенитные системы IRIS-T SL.

Также напомним, что Германия с первых дней российского вторжения передала Украине вооружение около 200 миллионов евро, а также пообещала передать тяжелую технику на нужды ВСУ.