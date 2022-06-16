"Рамштайн-3" и оружие для Украины: названы шесть причин задержек

Многие причины являются определяющими во время согласования поставок вооружения

Накануне вечером страны НАТО, которые объединились через формат "Рамштайн" ради помощи Украине, провели свою третью публичную встречу. Как известно, по ее итогам было объявлено о договоре на поставку новых комплектов вооружения для ВСУ — в том числе дальнобойных артиллерийских установок, снарядов для гаубиц и т.п. Вместе с этим также были озвучены и причины, по которым скорость поставок оружия в Украину может быть замедлена.

Итоги встречи и эти самые причины конкретно описали журналисты The New York Times, передает "Телеграф". Издание ссылается на выступление министра обороны США Ллойда Остина и заявления многих других западных политиков.

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Стоит понимать, что поставка вооружения и обещания Запада — это слегка разные вещи. Как известно, больше и быстрее всего из тяжелой техники сейчас Украина получает танки. А вот с другими единицами, даже уже анонсированными странами-союзниками, ситуация обстоит слегка сложнее.

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Все потому, что существует сразу несколько причин, по которым поставки осуществляются не так быстро, как того хотели бы украинцы.

Запад не хочет истощать свои арсеналы. И это нормально, ведь каждая страна хочет чувствовать себя защищенной. Часть государств, помогающих Украине, выделяют технику из собственных запасов, а часть — получают пополнение от США взамен отданного вооружения. Скорость производства оружия. При всем желании поставить изготовление вооружение на непрерывный конвейер это так не работает, потому что должны соблюдаться отдельные технологии. Это требует определенного времени. Осложненная логистика. На это влияет закрытое воздушное пространство над Украиной и блокировка морских путей. Опасения насчет попадания в руки россиян различных западных технологий. Как известно, в бою военные часто захватывают технику друг друга. И хотя оккупанты чаще всего хвастаются исключительно пустыми тубусами от "Джавелинов", риск получения ими качественного вооружения все равно существует. А рф, как известно, страна, любящая пользоваться достижениями других — с помощью копирования и выдачи за свое, отечественное. Необходимость украинцам проходить обучение. Большинство техники, с которой обращаются ВСУ, — советского образца. Поэтому к переходу на современное вооружение надо привыкнуть и пройти соответствующий курс. Опасения насчет вероятной эскалации конфликта, если украинские воины используют западное оружие для обстрелов территории россии.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что для прекращения российско-украинской войны есть только один вариант. И это — поставки вооружения от Запада, с помощью которых ВСУ смогут быстро разбить путинскую орду.

Также мы писали о том, что в США анонсировали новый пакет военной помощи для Украины и рассказали, что туда войдет.