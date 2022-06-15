Сколько оружия нужно Украине, и сколько уже получено - понятная инфографика от FT

Украина получила от Запада намного меньше тяжелого вооружения, чем надо

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, который недавно назвал условие для прекращения войны, ждет от западных партнеров еще больше тяжелого вооружения, чтобы противостоять российской армии на Донбассе.

Аналитики Financial Times подсчитали, сколько подобного вооружения уже было обещано или передано Украине.

Западные журналисты предоставили инфографику, на которой видно, что интенсивнее всего наши партнеры предоставляют Украине танки. Больше 270 машин уже доставлено/доставляется в нашу страну, а запрашивалось 500. С другими типами вооружений дела обстоят куда хуже. По информации Financial Times официальный Киев получил/получит всего 50+ ракетных систем залпового огня (РСЗО) большой дальности (запрашивалось 300). Чуть лучше Запад поставляет нам гаубицы калибром 155 мм (Киев запросил 1000 пушек, а получил/получит 250+).

Сколько оружия Украина запрашивает, и сколько Запад уже предоставил или пообещал предоставить

Данная инфографика показывает, что Украине все еще необходимо немало тяжелого вооружения, которое может повлиять на исход войны на востоке страны.

К слову, число оружия, в котором нуждается Украина опубликовал 13 июня в Twitter Подоляк.

Отметим, в Украине ожидают увеличение поставок западного вооружения после встречи "Рамштайн-3", которая состоится 15 июня в Брюсселе. Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко рассказал "Телеграфу", почему эта встреча имеет огромное значение для Украины.