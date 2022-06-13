У Зеленского четко ответили, что нужно для окончания войны

Несмотря на значительные потери ценного для Украины жизней людей, воевать против россии украинцы готовы к полной победе

Украина должна полностью восстановить свою территориальную целостность в международно-признанных границах, доказать полный проигрыш россии и добиться ее трансформации. В противном случае, рф будет постоянно нуждаться в реванше и стремиться к восстановлению войны с новой интенсивностью.

Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал во время своего интервью для издания "Зеркало", отвечая на вопросы журналиста о том, когда и как все же закончится война россии с Украиной. Он отметил, что сейчас это самый сложный вопрос.

"Трудный вопрос. Президент предложил программу как минимум: российские войска отходят к позициям, которые они занимали 23 февраля. После этого может начаться мирный переговорный процесс, где мы обсудим все претензии друг к другу. Задача максимум: территориальная целостность в международно признанных границах Украины, проигрыш россии и ее трансформация. Иначе она будет постоянно находиться в пропагандистском угаре, реваншистских настроениях и постоянно стремится возобновить войну с новой интенсивностью", — пояснил он.

Советник руководителя ОП считает, что боевые действия между россией и Украиной будут продолжаться столько, сколько времени понадобится украинцам доказать агрессору, что он должен уйти с наших территорий и никогда не возвращаться. По его словам, это крайне тяжело, ведь каждый день эти доказательства уносят жизни крутых украинских ребят. А именно люди являются важнейшим "золотым" активом Украины.

"Человек – очень сложная конструкция. Он вкладывает в себя, развивается, учится, открытый, конкурентный. Эти люди создают добавленную стоимость для государства. Наши люди такие. Но они погибают. Это значит, что мы теряем то, что для Украины крайне важно. Это наш золотой актив. Я хотел бы найти механизм, который снизит нашу цену. Мне все равно, сколько платит рф. Для нас это самая высокая цена", — сказал Подоляк.

Напоследок украинский чиновник добавил, что, несмотря ни на что, украинцы будут воевать до тех пор, пока россия окончательно не проиграет.

Ранее "Телеграф" сообщал, как советник руководителя ОП Михаил Подоляк рассказал, что Украина ожидала, что россия нападет и даже готовилась к вторжению. Однако, несмотря на сведение разведки и оговорку зарубежных лидеров, украинское руководство даже и подумать не могло, что масштаб будет таким большим, ведь ожидали лишь усиление боевых действий на Донбассе.