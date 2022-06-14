"Рамштайн-3" может иметь кардинальные последствия для российско-украинской войны - генерал Игорь Романенко

Усилия Украины и союзников должны выйти на новый стратегический уровень достижения цели – ослабление россии

Министр обороны США Ллойд Остин в среду, 15 июня, проведет в Брюсселе очередную встречу Контактной группы по обороне Украины – формат "Рамштайн".

Представители Минобороны стран-членов НАТО и союзников, которые 26 апреля встретились очно на базе "Рамштайн" в Германии, а 23 мая беседовали онлайн, вновь будут обсуждать поддержку Украины в противостоянии с российским агрессором. Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко рассказал "Телеграфу", почему эта встреча имеет огромное значение – и что не так с поставками вооружения в Украину.

Первая встреча в формате "Рамштайн" кардинально подняла планку, но…

– Насколько велика важность третьей встречи в формате "Рамштайн"?

– Она может иметь кардинальные последствия в ракурсе российско-украинской войны. Если будут предприняты решительные действия. Напомню, что министры обороны договорились встречаться раз в месяц. Но за время, прошедшее с первой встречи 26 апреля, выводы не оптимистичные.

– Почему? Ведь вооружение к нам поступает…

– После первой встречи было заявлено, что усилия Украины и союзников должны выйти на новый стратегический уровень достижения цели, а именно – ослабить рф настолько, чтобы та не могла в обозримой перспективе совершать агрессию. Тогда как предыдущей целью союзников было – помогать Украине осуществлять оборонительные действия. То есть, "Рамштайн" кардинально поднял планку.

Но за прошедшее с первой встречи время, к сожалению, новая стратегическая цель не была подкреплена делами.

В поставках вооружения Украине страны ведут себя по-разному. Кто-то ответственно, максимально нам помогая, как небольшие Чехия, Словакия, как Польша, как Великобритания. А есть и отрицательные примеры. Те же немцы. Которые не только сами нам оружие не поставляют (лишь обещают), но и запрещают это делать другим государствам. Как произошло, к примеру, с немецкими танками Leopard, которые нам хотела поставить Испания.

Но чего не позволяет, по данным СМИ, делать правительство Германии.

Подобные действия является недопустимыми, если сохраняются подходы в реализации стратегии "Рамштайна" как такового.

– Министр обороны США Ллойд Остин, модерирующий эти встречи, уверял, что готов перевернуть небо и землю, чтобы обеспечить всем необходимым Украину для победы над россией. Ощущается ли, что те же американцы действуют именно так?

– Возможно из-за того, что у нас сейчас во всех смыслах жарко, мы перегрелись – и не видим, что это действительно происходит. Или же этого (оказания нам масштабной военной помощи) не происходит. И Рамштайн-3 должен прояснить, готовы ли нам помогать достигнуть поставленной цели не словами, а соответствующими действиями.

Наступает время, когда корабли из США должны подходить к соответствующим портам – якобы с вооружением для Украины. И якобы данные поставки будут иметь массовый характер. Между тем, в СМИ пошла информация, что американцы и европейцы якобы согласились с тем, чтобы не поставлять в Украину в ближайшее время танки, а системы залпового огня давать по минимуму. Якобы чтобы не навредить гипотетическим переговорам с россией.

Но тут больше вопросов, всё же, к представителям так называемой Старой Европы. Президент Франции Макрон, канцлер Германии Шольц и итальянский премьер Драги по-прежнему обеспокоены "сохранением лица путину".

И эта позиция лидеров ЕС кардинально отличается от решений, принятых в результате Рамштайна-1. Так что мы питаем большие надежды на Рамштайн-3. И будем не просто отслеживать ситуацию, но и бороться за максимальную реализацию ранее одобренных стратегических подходов в противостоянии с россией.

Западу пора учиться не бояться – у Украины

– Что именно из вооружений нам остро необходимо?

– Можно, конечно, банально ответить, что нужны современные артиллерийские системы залпового огня, ракетное вооружение, дроны-камикадзе. Но всё это сводится к возможным перспективным улучшениям по отдельным позициям. А вопрос в переговорах по поставкам Украине вооружений надо ставить ребром. Подчеркивать необходимость глобальных, масштабнейших, беспрерывных поставок нам всевозможных видов вооружения и боеприпасов к ним.

– Как понять, сколько и чего нужно?

– Есть очень простой показатель – военный потенциал Вооруженных Сил Украины и россии. В начале войны потенциал агрессора в три раза превышал наш. После первой наступательной волны мы сумели сократить потенциал противника на треть. Но осталось еще две трети. К тому же, мы тоже теряли свой потенциал.

С того времени россияне восполнили потери за счет скрытого призыва, официального (срочная служба), ЧВК "Вагнера" и так далее. И чтобы противостоять этой армаде, решать вопрос надо в комплексе – быстрыми и массовыми поставками в Украине современного вооружения.

Американцы прекрасно знают, как можно подсчитать потенциал одной и другой стороны. И понимают, чем отличается обеспечение оборонительных боевых действий (с целью остановить наступление противника) от наступательных (реализации стратегии "Рамштайн"). Для последнего нужно не просто поднять потенциал ВСУ до уровня вооруженных сил рф, но и превзойти возможности противника. Мы же пока, несмотря на героизм и профессионализм украинских военнослужащих, даже остановить вражеское наступление на ряде направлений не можем. Что говорит о неравном потенциале.

Как мы можем размышлять о реализации стратегии "Рамштайна", задаче более высокого стратегического уровня, если не выполнена даже предыдущая? Потенциал ВСУ не поднят до уровня хотя бы российских вооруженных сил.

– С чем это связано?

– Запад боится это сделать. Танки давать они боятся, РСЗО в достаточном количестве – боятся, тактические ракеты – боятся.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов, генерал армии США Марк Милли (тот самый, который давал Украине и ее вооруженным силам 72 часа на противостояние с россией, после чего мы, как он считал, пали бы) заявляет, что к работе на гаубицах M777 (155-мм калибр), которые нам поставляют, нужно долго готовиться… И что наши артиллеристы освоили их якобы лишь на уровень "С" (тогда как есть более высокие уровни "В" и "А"). Но на это можно ответить вопросом. А почему американцы поснимали цифровые системы управления с этих гаубиц? Нам отдали только ствол и "мушку" (коллиматорный прицел). Нам что, через дульный ствол наводить на противника, хотя это гаубица?

– Почему так?

– Как поясняют – боятся, что вдруг это вооружение захватят россияне. И цифровые системы, установленных на гаубицах, попадут к русским… Немцы настаивают, чтобы подготовка применению вооружений, которые они якобы готовы нам поставить, длилась не менее 40 дней. Наши за две недели осваивают эти гаубицы PzH 2000, но немцы ничего не хотят менять. Тем самым подыгрывая россии, тогда как мы ежедневно теряем людей.

Все они на Западе чего-то боятся. То, что "путин потеряет лицо", то начала ядерной войны.

Пускай учатся не бояться у Украины. Пусть учатся героизму и стойкости у наших воинов.

Уверен, если дать американцам в такой чистом виде – ствол и пушку – у них бы и уровня "С" не было. Наши воины, включая артиллеристов, воюют с россиянами и их приспешниками с 2014 года. А в 2022-м – уже более 110 дней в ситуации широкомасштабного вторжения рф. И достаточно быстро всё осваивают. И сами многому могут научить.

Так что во всех этих проволочках с поставками вооружения в Украину больше политики, политической боязни у властей стран-союзников. А не объективной оценки ситуации, к которой мы их подталкиваем (российская агрессия – это не только против Украины, но и против всего цивилизованного мира, путин не остановится, если его не остановить). И если наши союзники, действительно, хотя достичь такой высокой цели, о которой говорили по итогам Рамштайн-1, действовать нужно в разы активнее и эффективнее.