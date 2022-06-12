Главный редактор "Апострофа", военный обозреватель Денис Попович рассказал, чего ждать от встречи "Рамштайн-3" в Бельгии

Министр обороны США Ллойд Остин на следующей неделе, а именно 15 июня, проведет в Брюсселе очередную встречу Контактной группы по обороне Украины.

Первая, напомню, состоялась 26 апреля на базе ВВС США "Рамштайн". Что, собственно, подарило название формату.

Рамштайн-2 проходил 23 мая – не очно, как первая встреча, а онлайн. К министрам обороны стран НАТО и союзников примкнули новые члены. И нам пообещали новые образцы вооружения.

Чего же ждать от Рамштайна-3?

Не думаю, что стоит рассчитывать на какие-либо кардинальные решения.

Главное, чего следует добиться – это ускорения и расширения поставок западного тяжелого вооружения. Нам нужна тяжелая дальнобойная артиллерия, реактивные системы залпового огня, барражирующие боеприпасы – то есть, всё то, что позволит поражать противника в глубине его построений. Так сможем обрезать логистические цепочки врага, поражать его штабы, склады с боеприпасами и топливом.

Высокоточные средства и дальнобойная артиллерия также нужны нам для контрбатарейной борьбы, потому что противник по-прежнему превосходит нас в огневой мощи.

Если после Рамштайна-3 поставки пойдут к нам полноводной рекой, то встречу можно будет считать успешной.

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