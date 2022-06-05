"Рамштайн-3" пройдет уже на следующей неделе: министр обороны США рассказал подробности

Встреча Контактной группы по обороне Украины пройдет в Брюсселе

Министр обороны США Ллойд Остин анонсировал серию международных визитов, в том числе для проведения следующей встречи Контактной группы по обороне Украины, первая из которых состоялась на базе ВВС США "Рамштайн" в Германии.

Об этом глава Пентагона сообщил в своем аккаунте в Twitter в субботу, 4 июня.

"Начиная с этого вторника (7 июня — ред.), я отправлюсь в международную поездку с несколькими остановками, чтобы помочь продвинуть ряд ключевых оборонных приоритетов США и партнерских отношений по всему миру", — написал Ллойд Остин.

В частности, первые его зарубежные визиты будут в Сингапур и Таиланд.

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"После этого я направляюсь в Брюссель для проведения следующей встречи Контактной группы по обороне Украины в формате с личным присутствием. Министры обороны из буквально всего мира обсудят текущую ситуацию в Украине в связи с неспровоцированным вторжением рф", — рассказал Ллойд Остин.

Помимо этого в Брюсселе он примет участие во встрече министров обороны стран-членов НАТО, на которой также будет обсуждаться вопрос российского вторжения в Украину.

"Среди множества тем мы обсудим заявки Швеции и Финляндии (на вступление в НАТО — ред.) и продолжим наш постоянный диалог о реакции на вторжение россии в Украину", — проинформировал Ллойд Остин.

Как сообщалось, предыдущая встреча Контактной группы по обороне Украины состоялась 23 мая в формате онлайн-заседания. Тогда в ней приняли участие еще пять стран.