"Рамштайн-3" пройдет уже на следующей неделе: министр обороны США рассказал подробности
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 27
Встреча Контактной группы по обороне Украины пройдет в Брюсселе
Министр обороны США Ллойд Остин анонсировал серию международных визитов, в том числе для проведения следующей встречи Контактной группы по обороне Украины, первая из которых состоялась на базе ВВС США "Рамштайн" в Германии.
Об этом глава Пентагона сообщил в своем аккаунте в Twitter в субботу, 4 июня.
"Начиная с этого вторника (7 июня — ред.), я отправлюсь в международную поездку с несколькими остановками, чтобы помочь продвинуть ряд ключевых оборонных приоритетов США и партнерских отношений по всему миру", — написал Ллойд Остин.
В частности, первые его зарубежные визиты будут в Сингапур и Таиланд.
"После этого я направляюсь в Брюссель для проведения следующей встречи Контактной группы по обороне Украины в формате с личным присутствием. Министры обороны из буквально всего мира обсудят текущую ситуацию в Украине в связи с неспровоцированным вторжением рф", — рассказал Ллойд Остин.
Помимо этого в Брюсселе он примет участие во встрече министров обороны стран-членов НАТО, на которой также будет обсуждаться вопрос российского вторжения в Украину.
"Среди множества тем мы обсудим заявки Швеции и Финляндии (на вступление в НАТО — ред.) и продолжим наш постоянный диалог о реакции на вторжение россии в Украину", — проинформировал Ллойд Остин.
Как сообщалось, предыдущая встреча Контактной группы по обороне Украины состоялась 23 мая в формате онлайн-заседания. Тогда в ней приняли участие еще пять стран.