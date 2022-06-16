Украину ждет позитивный перелом: генерал оценил итоги "Рамштайна-3"
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Скоро можно ждать подвижек с поставками вооружения для Украины
В Брюсселе в среду, 15 июня, состоялась уже третья встреча формата "Рамштайн", на которой министры обороны государств-членов НАТО и союзников обсудили помощь Украине в противостоянии с россией. По итогам "Рамштайна-3" украинцам пообещали сотни единиц артиллерии, снаряды, ряд систем реактивного залпового огня. Специально для "Телеграфа" итоги "Рамштайна-3" оценил ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан.
"Цитируя президента, верховного главнокомандующего Владимира Зеленского – мы имеем хорошие новости после брюссельского "Рамштайна-3". И, как по мне, это действительно так, – отмечает генерал Василий Богдан. – Соответствующие заявления главы Пентагона Ллойд Остина, президента США Джо Байдена, госсекретаря Энтони Блинкена, министра обороны Украины Алексея Резникова (который присутствовал на саммите) внушают оптимизм".
По мнению генерала, формат "Рашмтайн" живет, наращивает темп и не превратился, как некоторые опасались, в бюрократическую тягомотину.
"Более того – он стал действенным инструментом мобилизации стран мира на поддержку Украины, прежде всего в оборонной, а потом и в гуманитарной, сфере, – подчеркивает Василий Богдан. – На третьем заседании было уже около 50 стран, тогда как на первом, в апреле, около 40. Впервые приобщились Грузия, Молдова, Эквадор. Это свидетельствует, что в мире есть осознание угроз, которые несет россия. И понимание, что затягивание агрессии ударит по всем. Тот же генсек ООН Антониу Гутерриш отмечал, что мир сейчас переживает трехмерный глобальный кризис – продовольственный, энергетический, финансовый".
Генерал акцентирует, что в рамках "Рамштайна-3" США, Великобритания, Дания, Чехия, ряд других стран пообещали предоставить Украине необходимое тяжелое вооружение. Это и современные ракетные комплексы, и гаубичная 155-мм артиллерия, и противокорабельные ракеты "Гарпун", и РСЗО, и боеприпасы в необходимом количестве. И другое вооружение и военная техника. В том числе в рамах дополнительной помощи в 1 млрд долларов Украине в оборонной сфере от США.
"Похоже, наконец, начал реализовываться ленд-лиз. И в поставках Украине необходимого вооружения наступает позитивный перелом. Что добавит мощи ВСУ на фронте. А мы нуждаемся в укреплении, – уверяет Василий Богдан. – Об этом, в частности, говорит сделанное накануне "Рамштайна-3" заявление замминистра обороны Анны Маляр. Она акцентировала, что мы получаем лишь 10% от того, что просим. И что в день тратим 5-6 тысяч артиллерийских снарядов, тогда как россия – в 10 раз больше. И эти проблемы точно следует решать. И это случится, если всё будет реализовано так, как нам обещали в процессе встречи в Брюсселе".
Еще один позитивный момент, по словам генерала, состоит в том, что Дания и Великобритания в ближайшее время намерены созвать донорскую конференцию 15 стран, которые будут активно вмонтированы в усиление обороноспособности Украины.
"Это мощный сигнал и ресурс для поддержки наших вооруженных сил, – отмечает Василий Богдан. – Потому, подчеркиваю, "Рамштайн-3" имеет позитивные для Украины последствия. И особо важно, что подобные встречи будут проходить ежемесячно. И что лидерская роль здесь принадлежит США, которые до 1 млрд на оборонные нужды добавили нам еще и 250 млн на гуманитарную помощь. Всё это вселяет надежду, что Украина будет и далее получать необходимую поддержку союзников. И это содействует скорейшему освобождению всех украинских территорий от российской оккупации – и проведению тех переговоров, которые де-юре зафиксируют восстановление украинского суверенитета в международно-признанных границах".
Первая встреча Контактной группы по обороне Украины состоялась на базе "Рамштайн" в Германии 26 апреля, откуда и пошло название формата.
Министры обороны стран НАТО и союзников решили собираться ежемесячно, оперативно реагируя на происходящее в ракурсе российско-украинской войны.
Вторая встреча была дистанционной. Она прошла 23 мая, но уже с большим кругом участников.
Третья встреча прошла 16 июня в Брюсселе. Генерал Игорь Романенко рассказал изданию "Телеграф", что "Рамштайн-3" может иметь кардинальные последствия для российско-украинской войны.
А полковник Олег Жданов накануне "Рамштайна-3" озвучил надежды Украины и обозначил оружейные проблемы.