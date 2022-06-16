Украину ждет позитивный перелом: генерал оценил итоги "Рамштайна-3"

Скоро можно ждать подвижек с поставками вооружения для Украины

В Брюсселе в среду, 15 июня, состоялась уже третья встреча формата "Рамштайн", на которой министры обороны государств-членов НАТО и союзников обсудили помощь Украине в противостоянии с россией. По итогам "Рамштайна-3" украинцам пообещали сотни единиц артиллерии, снаряды, ряд систем реактивного залпового огня. Специально для "Телеграфа" итоги "Рамштайна-3" оценил ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан.

"Цитируя президента, верховного главнокомандующего Владимира Зеленского – мы имеем хорошие новости после брюссельского "Рамштайна-3". И, как по мне, это действительно так, – отмечает генерал Василий Богдан. – Соответствующие заявления главы Пентагона Ллойд Остина, президента США Джо Байдена, госсекретаря Энтони Блинкена, министра обороны Украины Алексея Резникова (который присутствовал на саммите) внушают оптимизм".

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По мнению генерала, формат "Рашмтайн" живет, наращивает темп и не превратился, как некоторые опасались, в бюрократическую тягомотину.

"Более того – он стал действенным инструментом мобилизации стран мира на поддержку Украины, прежде всего в оборонной, а потом и в гуманитарной, сфере, – подчеркивает Василий Богдан. – На третьем заседании было уже около 50 стран, тогда как на первом, в апреле, около 40. Впервые приобщились Грузия, Молдова, Эквадор. Это свидетельствует, что в мире есть осознание угроз, которые несет россия. И понимание, что затягивание агрессии ударит по всем. Тот же генсек ООН Антониу Гутерриш отмечал, что мир сейчас переживает трехмерный глобальный кризис – продовольственный, энергетический, финансовый".

Генерал акцентирует, что в рамках "Рамштайна-3" США, Великобритания, Дания, Чехия, ряд других стран пообещали предоставить Украине необходимое тяжелое вооружение. Это и современные ракетные комплексы, и гаубичная 155-мм артиллерия, и противокорабельные ракеты "Гарпун", и РСЗО, и боеприпасы в необходимом количестве. И другое вооружение и военная техника. В том числе в рамах дополнительной помощи в 1 млрд долларов Украине в оборонной сфере от США.

"Похоже, наконец, начал реализовываться ленд-лиз. И в поставках Украине необходимого вооружения наступает позитивный перелом. Что добавит мощи ВСУ на фронте. А мы нуждаемся в укреплении, – уверяет Василий Богдан. – Об этом, в частности, говорит сделанное накануне "Рамштайна-3" заявление замминистра обороны Анны Маляр. Она акцентировала, что мы получаем лишь 10% от того, что просим. И что в день тратим 5-6 тысяч артиллерийских снарядов, тогда как россия – в 10 раз больше. И эти проблемы точно следует решать. И это случится, если всё будет реализовано так, как нам обещали в процессе встречи в Брюсселе".

Еще один позитивный момент, по словам генерала, состоит в том, что Дания и Великобритания в ближайшее время намерены созвать донорскую конференцию 15 стран, которые будут активно вмонтированы в усиление обороноспособности Украины.

"Это мощный сигнал и ресурс для поддержки наших вооруженных сил, – отмечает Василий Богдан. – Потому, подчеркиваю, "Рамштайн-3" имеет позитивные для Украины последствия. И особо важно, что подобные встречи будут проходить ежемесячно. И что лидерская роль здесь принадлежит США, которые до 1 млрд на оборонные нужды добавили нам еще и 250 млн на гуманитарную помощь. Всё это вселяет надежду, что Украина будет и далее получать необходимую поддержку союзников. И это содействует скорейшему освобождению всех украинских территорий от российской оккупации – и проведению тех переговоров, которые де-юре зафиксируют восстановление украинского суверенитета в международно-признанных границах".

Первая встреча Контактной группы по обороне Украины состоялась на базе "Рамштайн" в Германии 26 апреля, откуда и пошло название формата.

Министры обороны стран НАТО и союзников решили собираться ежемесячно, оперативно реагируя на происходящее в ракурсе российско-украинской войны.

Вторая встреча была дистанционной. Она прошла 23 мая, но уже с большим кругом участников.

Третья встреча прошла 16 июня в Брюсселе. Генерал Игорь Романенко рассказал изданию "Телеграф", что "Рамштайн-3" может иметь кардинальные последствия для российско-украинской войны.

А полковник Олег Жданов накануне "Рамштайна-3" озвучил надежды Украины и обозначил оружейные проблемы.