"Рамштайн-3": в США говорят, что Украина получит сотни единиц артиллерии

В США рассказали, сколько артиллерии получит Украина после встречи в формате "Рамштайн"

Украина получит от стран формата "Рамштайн" несколько сотен единиц ствольной артиллерии для более эффективного противостояния российскому вторжению.

Об этом рассказал председатель Объединённого комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли во время брифинга по итогам встречи, передает DW.

Милли отметил, что россияне обладают значительным преимуществом в артиллерии, но точные цифры называть не стал, поскольку они засекречены. Вместе с тем он добавил, что на встрече "Рамштайн-3" Украине пообещали дополнительные артиллерийские установки.

"Речь идет, наверное, о 300-400 артиллерийских стволах", — отметил он.

Также он добавил, что речь идет именно о ствольной, а не реактивной артиллерии, которая будет поставлена отдельно

"HIMARS — это только начало", — подчеркнул он.

Вместе с тем глава Пентагона Ллойд Остин добавил, что страны участницы формата будут поставлять оружие так долго, сколько это понадобится.

Как сообщалось ранее, президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине, которая будет включать в себя 18 гаубиц и 36 тысяч снарядов к ним.