Итоги Рамштайна-3 станут неприятным сюрпризом для россиян. Уже на поле боя

Политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала специально для "Телеграфа" дал прогноз, какой будет третья встреча министров обороны стран НАТО и союзников

Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что вскоре приедет с визитом в Брюссель, где состоится встреча Контактной группы по обороне Украины.

Напомню, что первая подобная встреча министров обороны стран НАТО и союзников прошла 26 апреля на базе ВВС США "Рамштайн" в Германии (отсюда и название формата – Рамштайн). Тогда было принято решение, что Украина должна победить российского агрессора. Не просто выстоять, но именно – победить. По крайне мере, об этом говорили в официальных заявлениях по итогам встречи.

Это же подтвердили на второй встрече, которая прошла онлайн.

Очень надеюсь, что ничего не изменится и на третьей встрече. И что будут приняты более расширенные меры поддержки нашей страны, сражающейся с российскими оккупантами. Возможно, услышим о результативности тех поставок ракетных систем, высокоточного вооружения, которое нам поставили ранее.

Скорее всего, речь пойдет о продолжении поддержи Украины в поставках необходимого количества вооружения и боеприпасов.

Мне кажется, что страны, министры обороны которых входят в формат "Рамштайн", уже поняли, что без победы Украины россия будет продолжать угрожать не только нашему государству, но и Европе, и всему миру.

Надеюсь, что и наш министр обороны Резников об этом скажет, и глава Пентагона Остин сделает акценты на этом.

Понятно, что публично об уровне поддержки, о том, что именно и в каких количествах получает и получит Украина, говорить не стоит, чтобы не дать врагу возможности как-то этому помешать. Пусть лучше многое для россиян станет неприятным сюрпризом. Уже на поле боя.

Надеюсь, что будет выработан некий график, план, который приведет к тому, что россия понесет настолько масштабные потери, что вынуждена будет сесть за стол переговоров – на наших условиях.