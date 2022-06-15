США дадут Украине больше гаубиц: в Пентагоне рассказали, что входит в новый пакет помощи

Украина получит новый пакет помощи на 1 миллиард долларов

В среду, 15 июня, президент США Джо Байден заявил, что его страна выделит для Украины еще один пакет военной помощи, а позже глава Пентагона Ллойд Остин объяснил, что именно будет передано на нужды украинских защитников, противостоящих российскому вторжению.

Во время брифинга в оборонном ведомстве США Остин подтвердил, что ВСУ получат еще больше гаубиц, а также системы береговой охраны.

Пакет выделенной помощи оценивается в 1 миллиард долларов, а в него будут входить:

18 единиц гаубиц калибра 155 миллиметров и 36 тысяч снарядов к ним;

18 автомобилей для транспортировки этих гаубиц;

дополнительные снаряды к системам РСЗО HIMARS;

4 ремонтных автомобиля;

дев системы береговой охраны вместе с ракетами Harpoon;

тысячи единиц защищенных радиостанций;

тысячи оптических устройств, включая и приборы ночного видения.

Также Германия пообещала предоставить три РСЗО Mars, Словакия — вертолеты Ми-17, а Польша и Нидерланды — артиллерию.

Как сообщалось ранее, 1 июня в США окончательно подтвердили, что передадут Украине реактивные системы залпового огня HIMARS и боеприпасы к ним, однако с условием, что они не будут применяться для обстрелов российской территории.

Впрочем, позже посол США в Украине Бриджит Бринкс отметила, что украинская сторона будет определять на какое расстояние будут стрелять эти системы.