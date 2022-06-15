Укр

США дадут Украине больше гаубиц: в Пентагоне рассказали, что входит в новый пакет помощи

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Гаубица М-777 на службе украинских защитников Новость обновлена 15 июня 2022, 22:05
Гаубица М-777 на службе украинских защитников

Украина получит новый пакет помощи на 1 миллиард долларов

В среду, 15 июня, президент США Джо Байден заявил, что его страна выделит для Украины еще один пакет военной помощи, а позже глава Пентагона Ллойд Остин объяснил, что именно будет передано на нужды украинских защитников, противостоящих российскому вторжению.

Во время брифинга в оборонном ведомстве США Остин подтвердил, что ВСУ получат еще больше гаубиц, а также системы береговой охраны.

Пакет выделенной помощи оценивается в 1 миллиард долларов, а в него будут входить:

  • 18 единиц гаубиц калибра 155 миллиметров и 36 тысяч снарядов к ним;
  • 18 автомобилей для транспортировки этих гаубиц;
  • дополнительные снаряды к системам РСЗО HIMARS;
  • 4 ремонтных автомобиля;
  • дев системы береговой охраны вместе с ракетами Harpoon;
  • тысячи единиц защищенных радиостанций;
  • тысячи оптических устройств, включая и приборы ночного видения.

Также Германия пообещала предоставить три РСЗО Mars, Словакия — вертолеты Ми-17, а Польша и Нидерланды — артиллерию.

Как сообщалось ранее, 1 июня в США окончательно подтвердили, что передадут Украине реактивные системы залпового огня HIMARS и боеприпасы к ним, однако с условием, что они не будут применяться для обстрелов российской территории.

Впрочем, позже посол США в Украине Бриджит Бринкс отметила, что украинская сторона будет определять на какое расстояние будут стрелять эти системы.

Теги:
#Украина #США #Джо Байден #Ллойд Остин