Байден объявил о новой военной помощи Украине: что имеется в виду

Украинские военные получат противокорабельную установку Harpoon

В среду, 15 июня, президент США Джозеф Байден, который ругался на Зеленского, объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на 1 миллиард долларов. В него включат артиллерию, системы береговой защиты, реактивные системы залпового огня и другие боеприпасы.

Как передает Белый дом, о своих планах американский президент сообщил во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским.

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Также стало известно, что в пакет помощи будут включены противокорабельные ракетные системы, артиллерийские ракеты и снаряды для гаубиц. Кроме того, в Украину должны доставить наземную противокорабельную ракетную установку Harpoon, безопасные радиостанции и приборы ночного видения для украинских военных.

Более того, США отдельно выделят еще 225 миллионов долларов на гуманитарную помощь Украине. В разговоре с Зеленским Байден подчеркнул, что американская сторона продолжит поддерживать борющуюся с российскими оккупантами Украину.

Напомним, что ранее Джо Байден все же подтвердил передачу Украине РСЗО HIMARS, однако выдвинул Киеву важное требование. Эти системы залпового огня вошли в предыдущий пакет военной помощи в размере 700 миллионов долларов, в который также должно войти и другое крупнокалиберное оружие, противотанковые комплексы Javelin, контрбатарейные радары и другое.

Ранее "Телеграф" сообщал, что сенатор США призвала найти способы поставить Украине истребители и ПВО.