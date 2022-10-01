Помогут оккупантам "настроиться": чем особенны украинские минометы "Камертон"

Выстрелить можно им 25 раз в минуту

Украинские военные успешно использую оружие от союзников, которое показывает свою боевую эффективность на фронте. Но и среди украинских разработок, стоящих на вооружении, есть весьма полезные. Среди них — миномет М60-16 "Камертон".

Особенностью миномета является его малый вес — всего 20 кг. Разработка вышла в 2016 году, но в 2017 прошла модернизацию — "Камертон" оснастили электронным прицелом EMS-1, также украинского производства.

С прицелом наводчику быстрее и проще нацелиться на врага. Калибр такого миномета 60 мм. Он может выстрелить максимум на 5,5 км, но лучшую эффективность показывает на расстоянии в 3,5 км. Скорость выстрелов — 25 за минуту.

Обслуживает его три человека и предназначен миномет для уничтожения врага и техники в окопах и укрытиях. В походном положении миномет чуть больше тубусов с чертежами, но намного смертоноснее. В ящике с зарядами умещается 10 мин.

Размер миномета в сложенном состоянии

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