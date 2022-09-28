"Британец" на службе в ВСУ – показали артустановку, помогавшую успеху наступления на Харьковщине

Орудие превосходит не только российские, но даже и некоторые западные аналоги

Среди многочисленных образцов вооружения, полученных ВСУ от западных партнеров, много артиллерийских орудий, которые здорово помогли ослабить преимущество оккупантов в огневой мощи. Наряду с мощными 155-мм гаубицами, которые смогли "перестрелять" россиян за счет большей дальности стрельбы, в среднем на 10-15 км, помогают и менее крупнокалиберные пушки стандарта НАТО в 105 мм.

Одним из них является британская, модификация пушки L118 производства 70-х годов. Но несмотря на кажущуюся "старость", британец отлично показал себя на полях боев.

Так, как сообщает ТГ военного аналитика из Израиля Иигаля Левина, военные прикрывают побратимов-пехотинцев при наступлении или рейдовых действиях. Артиллеристы отмечают, что в день они выстреливают 150-200 снарядов. В особо горячие моменты цифра может доходить и до 500 выстрелов.

Тем самым эта пушка здорово обходит более новые немецкие PzH 2000, чьи стволы уже буквально через месяц после поступления в ВСУ нуждались в ремонте из-за слишком интенсивной стрельбы. "Британец" L119 в этом смысле показал себя гораздо более надежным.

Также он превосходит и аналог в ВС рф – 122-мм гаубицу Д-30. Так, "британец" весит почти в 2 раза меньше чем орудие оккупантов – 1850 кг против 3200 кг, стреляет почти на 2 км дальше – 17,2 км и 15,3 км. Правда при использовании спецбоеприпасов Д-30 может стрелять несколько дальше – до 22 км против 19 км у L119.

За счет меньшего веса L119 гораздо проще транспортировать, быстрее развертывать и готовить к стрельбе.

Летом Великобритания заявила о поставке для нужд ВСУ 36 подобных гаубиц.

Также ВСУ продолжают наносить удар по артиллерии оккупантов, лишая их редкой и важной техники для управления артогнем.