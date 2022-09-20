"Канонада" по-украински – трофеем ВСУ стала редкая техника оккупантов

В руки ВСУ попал очень редкий трофей, важный для вражеской артиллерии

"Канонада" — так называется командно-наблюдательная машина (КНМ) вс рф, которую целой и невредимой в качестве трофея захватили бойцы ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщает ТГ-канал "СтратКом ЗСУ".

Как подчеркнули в сообщении, это редкая и самая современная машина – часть комплекса по управлению огнем 1В198, который предназначен для разведки, наведения и корректировки артиллерийского огня.

Чем опасна "Канонада"?

Комплекс по управлению огнем 1В198 был разработан ВНИИ "Сигнал" из города Ковров рф и начал поступать в вс россии в 2018 году. "Сердцем" комплекса является командно-наблюдательная машина, получившая название "Канонада".

Рабочее место оператора

"Машина" на самом деле представляет из себя бронетранспортер БТР-80, специально оборудованный большим количеством аппаратуры для выполнения своих задач и имеет следующие характеристики:

масса машины на базе БТР-80 — 13800 кг;

экипаж – 6 человек, из которых четверо могут управлять огнем;

максимальная скорость по шоссе 80 км/ч;

максимальная дальность разведки: через телевизионный канал до 6500 м, через тепловизионный канал до 5000 м;

предельная дальность измерения дальномером до 10000;

предельная дальность передачи сигналов для управления артогнем: по радиосредствам до 30 км по проводным линиям связи до 1,5 км.

Предназначена "Канонада" для управления огнем реактивных систем залпового огня "Торнадо-Г", находящихся на вооружении рф. То есть, захватив КНМ ВСУ лишила средства разведки как минимум 1 батарею РСЗО из 4-6 единиц. Впрочем, даже "улучшенная" РСЗО на деле это все тот же "Град" 1960-х годов выпуска. Только с новым боеприпасом, который способен бить до 40 км. Но даже с "Канонадой" точность "Торнадо" не идет ни в какое сравнение с дальностью и точностью стрельбы РСЗО HIMARS, не дающей покоя оккупантам.