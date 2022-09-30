Россияне завезли очередной "аналоговнет", надеются им это поможет остановить ВСУ

Оккупанты грозятся очередным супероружием

На фоне оперативного окружения и намечающегося "котла" под Лиманом, оккупанты решили подбодрить своих бойцов. Так, в российских ТГ-каналах появилась информация что на фронт поступила новейшая техника – бронеавтомобили "Тайфун-ВДВ". Судя по комментариям автора, эта техника вероятно является свежепроизведенной, поскольку на ней не видно следов от эксплуатации в войсках.

Бронеавтомобиль "Тайфун-ВДВ" является новинкой военно-промышленного комплекса рф, и как всегда, не "имеющей аналогов в мире".

"Аналоговнет" на базе грузового авто

На деле "Тайфун-ВДВ" является модификацией бронеавтомобилей семейства "Тайфун", состоящий на вооружении ВС рф с 2013 года. Данный же образец был создан как специальная версия авто на базе 4-колесного грузового авто КамАЗ-4386, у которого все колеса являются ведущими, что дает ему высокую проходимость.

Но главное, данный вид "Тайфуна" предназначен для воздушно-десантных частей, а потому может десантироваться с самолета на парашюте и имеет мощное вооружение — дистанционно-управляемый боевой модуль с 30-мм автоматической пушкой 2А42 и 7,62-мм танковым пулемётом ПКТМ. Это делает автомобиль, по утверждениям разработчиков, "одним из мощнейших в мире" по вооружению.

Тайфун-ВДВ

При этом общий вес авто составляет до 13,5 тонн и рассчитан на перевозку 5 человек. Последним по утверждениям производителей обеспечивается высокий уровень защищенности от мин на дорогах, бронированный корпус, комбинированную защиту из керамической брони и бронекапсулу.

Любопытно, что бронекапсулу должен был иметь и разрекламированный рф, но так и не начавший производиться, танк Т14 "Армата".

Пиар-авто или реальная боевая единица покажут бой и ВСУ

Вероятно, и "Тайфун-ВДВ" является всего-навсего разрекламированной пустышкой, принятой на вооружение летом 2021 года, и еще не принявший участия в серьезных боях.

По данным СМИ с начала российского вторжения в Украину ВСУ уничтожили уже более полутора десятков "Тафунов" и около десятка захватили в качестве трофеев.

Сегодня же стало известно о захвате бойцами 92-й механизированной бригады ВСУ редкой командно-штабной машины оккупантов Р-145БМА, которую иногда называют "Чайкой".