Новый трофей ВСУ: чем особенна захваченная "Чайка" оккупантов

"Чайка" создана на базе бронетранспортера БТР-60ПА

Ежедневно Вооруженные силы Украины получают новые успехи на поле боя, а с ними и редкие трофеи, которые обязательно пригодятся во время наступления. На этот раз стало известно о захвате украинскими воинами командно-штабной машины оккупантов Р-145БМА, которую иногда называют "Чайкой". Это смогли сделать бойцы 92-й отдельной механизированной бригады.

Об этом сообщается в Telegram-канале Управления стратегических коммуникаций ВСУ. Как отмечено, эта командно-штабная машина создана на базе шасси "Тигр-М".

"Было ваше, а стало наше. Редкая российская командно-штабная машина Р-145БМА на базе шасси Тигр-М была захвачена 92-й ОМБр", – говорится в сообщении управления.

Основным предназначением "Чайки" является организация связи руководителя специального мероприятия с руководством федеральных органов исполнительной власти, с подчиненными силами и подразделениями, с взаимодействующими органами управления, местными органами исполнительной власти. Чтобы вести огонь из своего оружия в двери и борта корпуса машины, оборудованы специальные амбразуры, которые закрываются бронированными стенками.

В общем, армия россии употребляет этот тип командно-штабной машины со второй половины 2000-х годов. Было также опубликовано видео, где "Чайку" отбуксовывают.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Министерство обороны США заключило договор по поставкам систем борьбы с беспилотниками "Титан".