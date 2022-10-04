Зеленский и Байден созвонились: стало известно, что пообещали США

США продолжат поддерживать Украину в борьбе против российского агрессора

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден провели телефонный разговор, во время которого глава Белого дома сообщил о выделении нового пакета военной помощи.

Как сообщает пресс-служба администрации президента США, Байден вместе с вице-президентом Камалой Харрис подчеркнули, что их страна никогда не признает попыток россии аннексировать части нашей страны.

По словам Байдена, США продолжат оказывать поддержку Украине в ее противостоянии с российской агрессией столько, сколько это потребуется. Кроме того, он сообщил о передаче нового пакета вооружения и снаряжения на сумму в 625 миллионов долларов. В него войдут:

4 пусковые установки HIMARS и боеприпасы к ним;

200 машин с усиленной противоминной защитой (MRAP);

больше артиллерийских систем и снаряды к ним;

минное и подрывное оборудование;

дополнительное неопределенное оружие;

дополнительное оборудование.

Вместе с тем президент США пообещал, что Вашингтон готов ввести суровые санкции против любых физических и юридических лиц, а также стран, которые рискнут поддержать российскую аннексию.

Также он приветствовал успех зернового соглашения, благодаря которому удалось обеспечить безопасную доставку украинского продовольствия на мировые рынки.

Как сообщалось ранее, на прошлой неделе США объявили о выделении пакета помощи в 1,1 миллиарда долларов, в который входит 18 HIMARS и снаряды к ним, а также сотни единиц другой техники. Впрочем, как оказалось, эти РСЗО будут поставляться в Украину в течение следующих нескольких лет