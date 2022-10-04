США приготовили новый пакет помощи: в Украину приедут новые HIMARS

Украина получит новую порцию военной помощи от США

США уже во вторник, 4 октября, огласят о выделении для Украины нового пакета военной помощи, в котором будет одобрена передача четырех реактивных систем залпового огня HIMARS.

Как сообщает Reuters со ссылкой на свои источники, новый пакет оценивается в 625 миллионов долларов, а указанные установки HIMARS будут переданы немедленно.

Кроме РСЗО Украина также получит боеприпасы, мины и боевые машины с усиленной противоминной защитой (MRAP).

Как сообщалось ранее, на прошлой неделе США объявили о выделении пакета помощи в 1,1 миллиарда долларов, в который входит 18 HIMARS и снаряды к ним, а также сотни единиц другой техники. Впрочем, как оказалось, эти РСЗО будут поставляться в Украину в течение нескольких лет, так как их собираются закупить непосредственно у производителя, а не взять из запасов армии.

В Пентагоне отметили, что это направленно на долгосрочную перспективу и что объявление о включении их в пакет помощи является началом процесса закупок. По убеждению Вашингтона это позволит обезопасить Украину от будущих угроз.