18 HIMARS из США приедут не сразу: в чем причина и каковы сроки

Поставки HIMARS ранее принесли плоды — у россиян начали взрываться склады и повреждаться мосты в большом количестве

Новый пакет военной помощи Украине от США, который был анонсирован накануне и включает в себя еще 18 высокомобильный артсистем HIMARS будет поставляться в Украину в течение нескольких лет. Это связано с тем, что HIMARS будут не изымать из запасов армии США, а закупать у производителя.

Об этом сообщает "Европейская правда". В Пентагоне отметили, что это направленно на долгосрочную перспективу и что объявление о включении их в пакет помощи — начало процесса закупок.

Долгосрочные закупки не отменяют того, что США может использовать свои резервы по HIMARS в случае необходимости, но если не вложить средства в заказ систем сейчас, в будущем, когда они понадобятся их может не оказаться. Такая инвестиция "предназначена для того, чтобы в будущем у Украины было то, что ей нужно на долгосрочную перспективу для сдерживания будущих угроз", — отметили в военном ведомстве. Это не исключает того, что США будет использовать имеющиеся возможности и запасы для помощи Украине.

Помощь Украине не только в окончании войны с россией, но и после нее на случай необходимости дальнейшего сдерживания уже не раз обсуждалась высшими военными руководителями стран-союзников.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Германии решились на передачу Украине четырех систем ПВО вместо одной — это современное вооружение, которого нет даже у немецкой армии. В Европе уже также задумались об открытии ленд-лиза для Украины — речь об одном из планов, чтобы наша страна получила необходимые танки.