Четыре вместо одной: в Германии приняли позитивное решение по ПВО для Украины

В Германии нашли средства на поставку дополнительный систем ПВО

Германия согласна передать Украине четыре новейшие системы противовоздушной обороны IRIS-T, которые даже не поступили на вооружение Бундесвера

Как сообщается на сайте правительства ФРГ, в бюджете появились средства для выделения Украине еще трех установок данного типа, хотя изначально планировалась передача лишь одной.

"В рамках бюджетного процесса на 2022 год средства на инициативу по наращиванию потенциала безопасности были увеличены до 2 миллиардов евро на 2022 год. Дополнительные средства должны быть использованы в первую очередь для поддержки Украины", — говорится в сообщении.

Кроме дополнительных зенитных установок, в списке также появилась информация о дополнительной передаче 24 пулеметов MG3 для бронеавтомобилей и 30 тысяч снарядов калибра 40 мм.

Всеобщая стоимость лицензий на передачу оружия и снаряжения Украине, которые Германия выделила с начала 2022 года, составила уже более 740 миллионов евро.

Как сообщалось ранее, в США объявили о выделении для Украины нового пакета военной помощи в 1,1 миллиард долларов. В этом пакете Пентагон согласился выделить еще 18 РСЗО HIMARS, то есть, практически удвоить их количество в распоряжении ВСУ.