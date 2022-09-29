Украине нужны танки: глава Европарламента заговорила об открытии ленд-лиза

В ЕС есть два плана того, как можно помочь Украине с танками

Украина нуждается в тяжелой технике и Европа должна быть готова сделать следующий шаг для того, чтобы ее поддержать.

Как рассказала президент Европарламента Роберта Мецола во время выступления на мероприятии "Ночь европейских идей", большая часть оборонной промышленности Украины была уничтожена в ходе российского вторжения, однако при помощи многих стран ЕС, нехватку оружия удалось компенсировать.

"Но на этом следующем этапе войны Украине понадобится тяжелое оружие. Нужны танки, и мы должны быть в состоянии сделать следующий шаг", — сказала она.

При этом Мецола отметила, что "на столе" есть два плана по помощи Украине.

Первый из них предусматривает выделение на нужды ВСУ около 90 танков Leopard 2, а страны, которые их передадут, смогут получить компенсацию из фондов ЕС.

Второй же план заключается в открытии европейского ленд-лиза и предоставлении Украине доступа к оборонной промышленности стран ЕС.

"Ни один из них (планов, — ред.) не совершенен, но ничего не делать – не вариант. Нет времени на самодовольство. Для этого нужна только политическая воля", — подчеркнула Мецола.

Как сообщалось ранее, в США объявили о выделении для Украины нового пакета военной помощи в 1,1 миллиард долларов. В этом пакете Пентагон согласился выделить еще 18 РСЗО HIMARS, то есть, практически удвоить их количество в распоряжении ВСУ.