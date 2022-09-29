Україні потрібні танки: голова Європарламенту заговорила про відкриття ленд-лізу

У ЄС є два плани, як можна допомогти Україні з танками

Україна потребує важкої техніки і Європа має бути готова зробити наступний крок для того, щоб її підтримати.

Як розповіла президент Європарламенту Роберта Мецола під час виступу на заході "Ніч європейських ідей", більшу частину оборонної промисловості України було знищено в ході російського вторгнення, проте за допомогою багатьох країн ЄС, брак зброї вдалося компенсувати.

"Але на цьому наступному етапі війни Україні знадобиться важка зброя. Потрібні танки, і ми маємо бути в змозі зробити наступний крок", — сказала вона.

При цьому Мецола зазначила, що "на столі" є два плани щодо допомоги Україні.

Перший передбачає виділення на потреби ЗСУ близько 90 танків Leopard 2, а країни, які їх передадуть, зможуть отримати компенсацію з фондів ЄС.

Другий же план полягає у відкритті європейського ленд-лізу та наданні Україні доступу до оборонної промисловості країн ЄС.

"Жоден з них (планів, — ред.) не досконалий, але нічого не робити — не варіант. Немає часу на самозадоволення. Для цього потрібна лише політична воля", — наголосила Мецола.

Як повідомлялося раніше, у США оголосили про виділення для України нового пакету військової допомоги у 1,1 мільярда доларів. У цьому пакеті Пентагон погодився виділити ще 18 РСЗВ HIMARS, тобто практично подвоїти їх кількість у розпорядженні ЗСУ.