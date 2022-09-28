"Вдвічі більше веселощів": США подвоять кількість HIMARS в Україні

У пакеті передбачено й іншу зброю та техніку

США передадуть Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійдуть ще 18 реактивних установок залпового вогню HIMARS.

Як повідомила пресслужба Пентагону, новий пакет включає зброю і спорядження на 1,1 мільярда доларів. Кошти на закупівлю зброї було виділено в рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI), тобто обладнання було закуплено безпосередньо у виробників, а не взято з арсеналу збройних сил США.

В оборонному відомстві також навели повний перелік зброї, що поставляється:

18 РСЗВ HIMARS та снаряди до них;

150 одиниць багатоцільових машин HMMWV ("Хамві");

150 броньованих машин для буксирування важких гармат;

40 вантажівок та 80 причепів для перевезення важкого обладнання;

два радари для БПЛА;

20 багатоцільових радарів;

системи боротьби з БПЛА;

системи зв’язку та спостереження, а також оптика;

обладнання для розмінування;

бронежилети та польове спорядження;

фінансування навчання.

У Пентагоні також нагадали, що вже передали Україні військову допомогу на суму 19 мільярдів доларів, з яких трохи понад 16 надійшли після початку вторгнення.

Варто зазначити, що на озброєнні ЗСУ, за даними Міноборони, всього перебуває "більш як двадцять" установок HIMARS, M270 та MARS. Тобто постачання ще 18 одиниць практично подвоїть їхню кількість.

Цю ситуацію дуже влучно описав у своєму Твіттері старший радник при Конгресі США Пол Массаро, який відомий безкомпромісною підтримкою України.

"Ще 18 HIMARS їдуть в Україну. Вдвічі більше HIMARS, вдвічі більше веселощів", — написав він.

Як відомо, використання високоточної та далекобійної РСЗВ HIMARS влітку фактично переломило ситуацію на передовій, змусивши окупантів, які зазнають нестачі боєприпасів, зупинити просування. Сама ж реактивна система залпового вогню стала для України справжньою чудо-зброєю.