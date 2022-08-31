Так звучить HIMARS: ефектне відео з передової викликало захоплення в мережі

Українські військові продовжують завдавати ударів по російських позиціях

Народний депутат Роман Лозінський, який наразі проходить службу у лавах ЗСУ, показав ефектне відео запуску ракет із реактивної системи залпового вогню HIMARS.

За словами нардепа, на оприлюднених на його сторінці у соцмережі Фейсбук кадрах можна почути, як звучить наступ української армії на позиції окупантів.

"І, знаєте, бути поряд з людьми, які прокидаються, надягають своє оснащення і йдуть вперед — це дуже велике щастя. Повірте, тут вигризають своє. Страшною ціною героїв, в очах яких любов аж до кінця", — написав він.

Користувачі мережі своєю чергою побажали Лозинському та всім іншим бійцям ЗСУ берегти себе.

Як повідомлялося раніше, інформація про те, що системи HIMARS прибули в Україну вперше з’явилася 23 червня і вже в перші тижні вони успішно показали свої найкращі сторони у боротьбі проти російських окупантів.

Найбільш показовим прикладом їх застосування стало знищення складу боєприпасів у Новій Каховці, де окупанти зберігали снаряди до своїх РСЗВ.

Системи виявилася настільки успішною у боротьбі з російськими окупантами, що у США ухвалили рішення збільшити виробництво цих установок, щоб допомогти Україні у її протистоянні.