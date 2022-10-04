США приготували новий пакет допомоги: до України приїдуть нові HIMARS

Україна отримає нову порцію військової допомоги від США

США вже у вівторок, 4 жовтня, оголосять про виділення для України нового пакету військової допомоги, в якому буде схвалено передачу чотирьох реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Як повідомляє Reuters із посиланням на свої джерела, новий пакет оцінюється в 625 мільйонів доларів, а вказані установки HIMARS будуть передані негайно.

Окрім РСЗВ Україна також отримає боєприпаси, міни та бойові машини з посиленим протимінним захистом (MRAP).

Як повідомлялося раніше, минулого тижня США оголосили про виділення пакету допомоги в 1,1 мільярда доларів, до якого входить 18 HIMARS та снаряди до них, а також сотні одиниць іншої техніки. Втім, як виявилося, ці РСЗВ поставлятимуться в Україну протягом кількох років, оскільки їх збираються закупити безпосередньо у виробника, а не взяти із запасів армії.

У Пентагоні зазначили, що це спрямоване на довгострокову перспективу та що оголошення про включення їх до пакету допомоги є початком процесу закупівель. На переконання Вашингтона це дозволить убезпечити Україну від майбутніх загроз.