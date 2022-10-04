Зеленський та Байден зідзвонилися: стало відомо, що пообіцяли США

США продовжать підтримувати Україну у боротьбі проти російського агресора

Президенти України та США Володимир Зеленський та Джо Байден провели телефонну розмову, під час якої глава Білого дому повідомив про виділення нового пакету військової допомоги.

Як повідомляє пресслужба адміністрації президента США, Байден разом із віцепрезидентом Камалою Харріс підкреслили, що їхня країна ніколи не визнає спроб росії анексувати частини нашої країни.

За словами Байдена, США продовжать надавати підтримку Україні у її протистоянні з російською агресією стільки, скільки це потрібно. Крім того, він повідомив про передачу нового пакету озброєння та спорядження на суму 625 мільйонів доларів. До нього увійдуть:

4 пускові установки HIMARS та боєприпаси до них;

200 машин з посиленим протимінним захистом (MRAP);

більше артилерійських систем та снаряди до них;

мінне та підривне обладнання;

додаткова невизначена зброя;

додаткове обладнання.

Водночас президент США пообіцяв, що Вашингтон готовий запровадити суворі санкції проти будь-яких фізичних та юридичних осіб, а також країн, які ризикнуть підтримати російську анексію.

Також він привітав успіх зернової угоди, завдяки якій вдалося забезпечити безпечну доставку українського продовольства на світові ринки.

Як повідомлялося раніше, минулого тижня США оголосили про виділення пакету допомоги в 1,1 мільярда доларів, до якого входить 18 HIMARS та снаряди до них, а також сотні одиниць іншої техніки. Втім, як виявилося, ці РСЗВ поставлятимуться в Україну протягом наступних кількох років.