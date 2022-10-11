Не стали ждать ноября: Германия передала Украине очень важное вооружение

Во вторник, 11 октября, Украина получила от Германии зенитный ракетный комплекс IRIS-T SL — это самая современная немецкая система противовоздушной обороны, которая хотя бы частично закроет небо над нашей страной от ракетных ударов российских военных.

Как передает издание Spiegel, передача системы ПВО уже состоялась недалеко от польско-украинской границы, хотя сначала она планировалась на ноябрь.

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