Новая ракетная атака на Украину: что известно на данный момент (обновляется)

Украинские земли под мощной обороной сил ПВО

На 230-й день полномасштабного российского вторжения страна-агрессор вновь осуществила массированный обстрел многих украинских регионов. Однако украинские силы ПВО без устали и успешно работают, оберегая покой украинцев. В частности, противовоздушная оборона к утру вторника уже успела отработать в Киевской, Хмельницкой, Ровенской, Николаевской, Одесской, Львовской и других областях. Однако, россии все же удалось попасть ракетой по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области.

12:10 Три взрыва слышали жители Винницкой области.

Сообщают о пролете двух ракет над Тернопольщиной.

12:00 Во Львове сообщают о двух мощных взрывах. В городе пропал свет. Согласно предварительным сведениям, армия рф попала по объекту энергетики Львовщины. Глава ОВА Максим Козицкий призывает всех оставаться в безопасных местах.

В то же время успешно отработало ПВО в Кировоградской области.

Руководитель ОВА Николаевской области в своем видеообращении сообщил, что россияне могут специально пускать партиями несколько ракет, чтобы тревога была долго и украинцы просто все время сидели по подвалам.

"Также, возможно, россия "щупает" наше ПВО, ищет слабые места, чтобы ударить массово. Ну, решить ли просто идиоты, что тоже вариант", — отметил Виталий Ким.

11:40 Подразделениям противовоздушной обороны Одесской области уничтожены три ракеты, выпущенные россией на регион. Об этом в своем телеграмме сообщил глава ОВА Максим Марченко, призвав жителей оставаться в укрытиях к отбою тревоги.

Кроме того, после 11 часов в Каменском районе Днепропетровской области есть попадание в объект критической инфраструктуры. По состоянию на сегодняшний день военным из воздушного командования "Восток" удалось уничтожить над областью уже 4 вражеских ракеты, — проинформировал Валентин Резниченко.

Также взрыв произошел в Павлограде, в районе железнодорожного узла. По сообщению украинских СМИ, на станции находился склад с техникой ВСУ.

В Ивано-Франковской области зафиксированы удары по критической инфраструктуре. Об этом сообщила глава ОВА Светлана Онищук.

Также информацию о сбыте ракет сообщили и в Запорожье.

"Силами ПВО Украины возле Запорожья сбита вражеская ракета", — заявил глава Запорожской ОВА.

10:52 Информацию о сбитии в пригороде Киева двух российских ракет, которые, очевидно, были выпущены с территории Каспийского моря, подтвердил глава столичной ОВА Алексей Кулеба, отметив необходимость оставаться в укрытиях, пока в регионе продолжается сигнал воздушной тревоги.

В Киевской области успешно работает ПВО

"Киевщина! В одном из районов области силами ПВО сбита ракета. Воздушная тревога все еще продолжается, поэтому находитесь в укрытиях. Верим в ВСУ и сохраняем спокойствие", — написал он, добавив, что позже произошло сбивание еще одной вражеской ракеты.

Что касается многострадальной Николаевщины, то глава областной военной администрации региона Виталий Ким пишет, что ПВО в области отработало на отлично. Кроме того, он добавил, что ракеты утром были сбиты и над Одесской областью. Это на своей странице в телеграмм-канале подтвердил глава Одесского ОВА Максим Марченко. По его словам, что враг снова попытался наносить удары по области, однако это ему не удалось, ведь подразделения сил противовоздушной обороны ведут неустанную работу. Также он призвал горожан не покидать укрытий, пока продолжается тревога.

В Винницкой области РФ совершила атаку на Ладыжинскую ТЭС. Два дрона-камикадзе "Shahed-136" были выпущены по станции, — сообщил Сергей Борзов в своем телеграмм-канале. Он добавил, что все службы работают. Но попросил соблюдать меры безопасности во время воздушной тревоги. Сейчас в области существенные перебои со светом.

В пресс-службе Ладыжинской ТЭС подтвердили, что утром российские террористические войска дронами-камикадзе произвели обстрел теплоэлектростанции.

"Повреждено энергетическое оборудование станции. К счастью, обошлось без жертв. В настоящее время ради безопасности на объекте находится критически необходимый персонал. Работники находятся в укрытиях", — говорится в сообщении.

Также в соцсетях распространялась информация о сбитии вражеских снарядов в Ровенской области, однако здешние власти пока никаких сведений на этот счет не обнародовали.

В то же время, руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о пуске россиянами еще 10 крылатых ракет из Каспия и такого же количества — из российского Саратова.

Следует отметить, что кровавая россия утром во вторник выпустила Украиной десятки ракет, 4 из них были успешно сбиты украинскими ПВО. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Коммандования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

Ранее "Телеграф" сообщал, что накануне россия выпустила высокоточные ракеты по многим украинским городам. От вражеских обстрелов пострадали Киев, Житомир, Кривой Рог, Черкассы, Львов и другие населенные пункты.