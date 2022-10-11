Война — день 230: ВСУ давят на Донбассе, а Украина отходит от масштабного ракетного удара

Оперативно о главном 11 октября

Полномасштабное вторжение россии в Украину длится уже 230. ВСУ продолжают наступление на востоке нашей страны, а на Херсонщине оккупанты пытаются выстроить новые линии обороны. Украина же продолжает отходить от массированного ракетного удара, которым накануне были повреждены 11 инфраструктурных объектов по всей стране, а также десятки жилых домов, культурных объектов и заведений образования.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 11 октября, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В Португалии, Германии, Польше, Италии и других странах прошли массовые демонстрации в поддержку Украины.

Напомним, информация за 8 октября доступна в материале: "Война — день 227: на Крымском мосту случилась "бавовна", ВСУ продолжают наступление"

Данные за 9 октября доступны в сводке: "Война — день 228: оккупанты получают от ВСУ и продолжают ядерный шантаж"

О происходившем 10 октября можно узнать в материале: "Война — день 229: оккупанты устроили ракетный террор всей Украине"